Intercettare, ingaggiare, attivare: la sfida di San Marino per fare uscire i NEET dal limbo

Quello dei Neet – giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione – è un fenomeno che, seppur in calo rispetto agli anni passati, colloca l'Italia ben al di sopra la media europea. Nel 2024, infatti, risultava il secondo Paese Ue per incidenza. Guardando all'età, il maggior numero di Neet in termini assoluti è nella fascia tra i 25 e i 29 anni. E per intercettare e riattivare soprattutto i giovani più “difficili da raggiungere”, il Governo italiano ha annunciato che è in corso la progettazione di una strategia da 150 milioni di euro. Il fenomeno non risparmia San Marino, tanto che a settembre la Segreteria di Alessandro Bevitori, insieme alla Commissione per il Lavoro, ha messo in campo iniziative per riconnettere i giovani al mondo della scuola e dell'occupazione.

In collaborazione con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, ha quindi lanciato un avviso pubblico rivolto a enti, cooperative sociali e associazioni del territorio, per “affrontare in maniera strutturata – è stato detto - una problematica sociale ed economica che incide sul futuro del Paese”. Al bando ha risposto la Cooperativa Sociale In Volo, che il 23 gennaio ha firmato con la Commissione per il Lavoro una convenzione che punta a coinvolgere i giovani tra i 16 e i 29 anni rimasti esclusi dai circuiti formativi e produttivi. La cooperativa avvierà attività di monitoraggio e supporto diretto per ristabilire la fiducia tra istituzioni e giovani, offrendo percorsi personalizzati per valorizzare le attitudini individuali e superare la logica assistenziale.

L’obiettivo è riattivare le potenzialità professionali dei ragazzi, accompagnandoli in un percorso di crescita consapevole.

“Adesso la sfida è proprio questa – spiega Stiven Ciacci, Segretario particolare del Segretario al Lavoro - cercare, in prima battuta, di capire quali sono i numeri, poi riattivare questi ragazzi che dai 16 ai 29 anni si ritrovano in un limbo, non riescono a trovare una giusta strada o di formazione oppure di occupazione. L'obiettivo è di ricollocarli o farli intraprendere una carriera di formazione”. Il nome del progetto ne riassume la sfida: “RI-ATTIVI -percorsi di fiducia, crescita e lavoro per i giovani NEET. Dura 12 mesi e si basa su tre parole d'ordine: intercettare, ingaggiare, attivare. “Abbiamo voluto fare questo progetto con la Commissione per il Lavoro perché al suo interno ci sono le associazioni di categoria, i sindacati, ma anche l'Ufficio per il Lavoro, che tra le sue funzioni ha proprio quello di orientamento e collocamento”, continua Ciacci. “La cosa più difficile, secondo me, è agganciarli. Qui la Cooperativa Sociale in Volo gioca una grandissima occasione e allo stesso tempo ha anche le competenze per poterlo fare. Noi dobbiamo cercare di rattivarli dando loro fiducia”.











