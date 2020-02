Interdipendenza tra ordinamenti: "San Marino è uscita dal suo isolamento anche attraverso le recenti riforme costituzionali"

Terminata l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ieri si è tenuta la tavola rotonda sui “problemi dell'amministrazione della giustizia nell'epoca dell'interdipendenza tra ordinamenti”.

Tema attualissimo, come precisano il Presidente del Collegio Garante di San Marino, Giovanni Nicolini e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione italiana, Giovanni Salvi, tra i partecipanti all'incontro: "San Marino - ricorda Nicolini - è uscita dal suo isolamento anche attraverso le recenti riforme costituzionali che hanno riportato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani al centro del nostro ordinamento costituzionale dando il via ad un profondo rinnovamento".

"Dopo un millennio di tradizione giuridica legata al suo ordinamento interno, San Marino - concorda Salvi - ora deve fare i conti con le pressioni che vengono dall'esterno".