UNESCO International Jazz Day: doppia jam session al Teatro Titano Anche San Marino partecipa alle celebrazioni della giornata con due appuntamento sotto la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti

Il Jazz è una forma musicale nata all'inizio del '900 dall'incontro tra la cultura africana e quella europea. Oggi è una forma d'arte internazionale che parla tante lingue, un mezzo di comunicazione che trascende ogni differenza sociale, religiosa o culturale. È per questo che l'UNESCO ha deciso di celebrale questa giornata in tutto il mondo.

A San Marino, sotto la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti, si sono svolte oggi due jam session al Teatro Titano. Coinvolti gli studenti dell'Istituto Musicale Sammarinese e in serata dalle 21:00 alle 23:00 musicisti professionisti: Pasquale Monturi (drums), Mauro Mussoni (double bass) e Simone Migani (piano) costituiranno la resident band mentre tra gli ospiti ci saranno Simone La Maida (sax), Stefano Bedetti (sax), Roberto Monti (guitar) e Roberto Stefanelli (piano).

Quest'anno, dopo l'edizione “virtuale” del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, c'è inoltre l'importantissimo ritorno del pubblico in presenza. Le celebrazioni sono state promosse dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura in collaborazione con la Delegazione permanete della Repubblica di San Marino presso l'UNESCO, della Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO, degli Istituti Culturali e grazie alla partecipazione artistica dell'Istituto Musicale Sammarinese e del Rimini Jazz Club.

Nel servizio l'intervista a Sara Jane Ghiotti (Direttrice Artistica)

