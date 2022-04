Interramento cavi Cailungo, la rabbia del Comitato: “Da oltre 20 anni senza risposte”

Documenti alla mano, con una cronistoria dettagliata ripercorrono una vicenda annosa e ancora tutta aperta per le 40 famiglie dei residenti sotto gli 8 tralicci: due istanze d'Arengo (2001 e 2007) approvate e mai attuate; nel 2003 riserve AASS da destinare all'opera, autorizzate, ma mai utilizzate; 2011 l'affidamento della progettazione dell'intervento dall'AASS alla società Terna. “Tra promesse e rassicurazioni” – dicono – si arriva al 2020, con la comunicazione da parte dell'attuale Segretario con delega all'AASS Teodoro Lonfernini anche di una tempistica: consegna del progetto da parte di Terna previsto per quella primavera e fine lavori ipotizzata per il 2022.









Per il Comitato tanti punti da chiarire, tante le domande, come “dove siano finite le cifre stanziate; e se Terna sia stata pagata oppure no” e l'impressione che lo stallo sia dovuto a “soli motivi politici” – dicono, ricordando la contrarietà al progetto chiaramente espressa da Rete in sede pubblica. Delusi e arrabbiati, ma fermi nel “denunciare l'indifferenza – dicono – di alcune istituzioni di fronte al problema prioritario della salute dei cittadini”. Parte proprio da qui il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini, che dell'interramento dei cavi elettrici a Cailungo ha fatto un obiettivo del programma elettorale.

"Negli anni – dice - diversi i casi di residenti malati e anche deceduti”, ipotizzando una correlazione con l'esposizione continua alle onde elettromagnetiche. Un appello ad uscire dall'inerzia proprio a fronte delle rilevazioni sulle emissioni fatte dall'Ufficio Salute Ambientale che registrano un superamento dei livelli di legge in alcune abitazioni”. "La salute dei cittadini è la prima cosa” – ripete, lanciando l'avvio insieme al Comitato, di una campagna serrata di sensibilizzazione.

Sulla vicenda proprio il Segretario con delega ai rapporti con l'AASS, Teodoro Lonfernini puntualizza: “Alcuni punti di quel contratto sono superati in termini temporali, stiamo lavorando per una nuova negoziazione con Terna” - dice - e non manca una riflessione anche sul fronte politico: “In maggioranza ci sono visioni differenti. Ci stiamo confrontando per trovare il punto di caduta migliore”.



Nel video, l'intervista a Paolo Carattoni, Comitato residenti Cailungo