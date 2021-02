UDS Interruzione volontaria della gravidanza: depositate le firme per il quesito referendario Ora si attende l'ammissibilità che dovrebbe arrivare entro marzo. Una delle ultime battaglie in difesa dei diritti civili portate avanti da Fausta Morganti

Sono state depositate questa mattina in Segreteria Istituzionale dall'Unione Donne Sammarinesi le 60 firme previste dalla legge per poter presentare il quesito referendario sulla depenalizzazione e legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza a San Marino. “Dopo tantissimi anni in cui chiediamo alla politica di decidere in merito all'interruzione volontaria di gravidanza – spiega Karen Pruccoli, UDS – abbiamo deciso di intraprendere questa strada”.

Interruzione volontaria della gravidanza che è stata proprio una delle ultime battaglia a difesa dei diritti delle donne portata avanti da Fausta Morganti. "Dobbiamo ringraziare Fausta per la sua lungimiranza, le sue capacità - sottolinea Gloria Giardi, UDS - perché grazie a lei questo paese ha raggiunto negli ultimi 50 anni i più importanti traguardi culturali e civili. Anche oggi ci accompagna ad aprire questa nuova strada verso il referendum".

L'ammissibilità del quesito referendario dovrebbe arrivare entro marzo. A seguire ci sarà una raccolta firma tra la cittadinanza e indicativamente, aggiunge Karen Pruccoli, la data del referendum potrebbe essere nel prossimo autunno.

Nel servizio l'intervista a Gloria Giardi e Karen Pruccoli (Unione Donne Sammarinesi)

