Interruzione volontaria della gravidanza: oltre 3.000 firme raccolte a sostegno del quesito referendario

La consegna delle firme

È terminata la raccolta firme di Unione Donne Sammarinesi per il quesito referendario per la depenalizzazione dell'aborto a San Marino. Le oltre 3.000 firme raccolte e consegnate questa mattina in Segreteria Istituzionale superano ampiamente il quorum necessario di 1.070 firme.









"Oggi abbiamo deciso che il nostro obiettivo è stato raggiungo - evidenzia Karen Pruccoli, UDS - chiudiamo con due settimane di anticipo la raccolta firme con il raggiungimento di 3.028 firme a conferma del nostro quesito. Siamo felicissime, abbiamo anche raccolto 250 firme da parte di residenti desiderosi di appoggiarci in questo referendum, quindi siamo contentissime".

Ora ci sarà la verifica delle firme da parte del collegio garante e poi la Reggenza, con decreto, potrà comunicare il giorno del referendum.

Nel servizio l'intervista a Karen Pruccoli (Unione Donne Sammarinesi)