Interruzione volontaria di gravidanza, UDS: “chiameremo la popolazione ad esprimersi”

L'Unione Donne Sammarinesi lancia un altro appello: non accetta un silenzio come risposta. Infatti, da marzo 2019, è stata presentata alle Commissioni Consiliari una proposta di legge che tratti delle norme di procreazione ed interruzione volontaria di gravidanza. L' UDS chiede infatti libertà di scelta sull'aborto, senza criminalizzazione e senza forzatura al proseguimento di gravidanze non desiderate. In seguito alle due sollecitazioni a prendere in esame il progetto di legge, avanzate quest'anno, unica risposta ricevuta da parte dei Presidenti delle Commissioni è stata un ennesimo tentativo di prendere tempo.



Il rinvio della decisione è stato giustificato dalla volontà di attendere il parere del Comitato di Bioetica. Lamentando la decisione, l'Unione sottolinea la notorietà dell'argomento, quindi la non giustificata necessità di richiedere maggior tempo di valutazione. Perciò la UDS lancia un ultimo appello a tutte le forze politiche. Nel caso in cui la politica istituzionale si continui a sottrarre alla decisione, l'Unione chiederà direttamente alla popolazione di esprimere il proprio parere, fiduciosa che la maggioranza non condividi l'idea dello Stato.