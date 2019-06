Interventi di riqualificazione: resta chiusa via Paolo terzo

Da venerdì 28 giugno a venerdì 5 luglio 2019 via Paolo III, (dall’incrocio con via Gino Zani sino alla Contrada di Portanova) resterà chiusa al traffico veicolare per permettere all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di eseguire interventi di riqualificazione dell'arteria. L'azienda precisa che sarà vietata la sosta sull’intera via Paolo III per consentire il traffico veicolare a doppio senso di circolazione. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.