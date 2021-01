Intesa sui vaccini, Ciavatta: “Grande soddisfazione, al via la campagna” Previsto a primavera il picco della somministrazione, Ciavatta: “Verranno vaccinate anche 500 persone al giorno”. Il Direttore Sanitario, Rabini: “Vaccinarsi tutti, per stare meglio tutti"

Una notizia dal forte impatto, quella dell'intesa per l'approvvigionamento del vaccino anti-Covid, raggiunta fra Segreteria alla Sanità e Ministero della Salute italiano. Alte le aspettative e la rilevanza, nel pieno di questa seconda ondata pandemica; senza dimenticare il significato sul fronte dei rapporti bilaterali di un accordo che – dice il Segretario Ciavatta - è frutto di un intenso lavoro politico-diplomatico. "Una collaborazione con l'Italia che continua - prosegue -, il coronamento di un lavoro che ha richiesto diversi mesi e che vede una piccola conquista di garanzia da parte della Repubblica di San Marino, di essere allineato - per consegne e approvvigionamento - a tutti i Paesi membri dell'Unione, pur non essendo parte dell'Unione Europea".

San Marino al pari degli altri Stati Europei, dunque, sia per per le percentuali assegnate, sia per le marche dei vaccini: sono quelli approvati dall'Ema – al momento, Pfizer e Moderna – con Ciavatta che torna a ribadire la scelta di dire “no ad altri canali”. Non si sbilancia sui tempo di arrivo e di avvio delle prime vaccinazioni, che definisce comunque “davvero brevissimi” e garantisce: “Recupereremo in fretta il gap iniziale nelle somministrazioni, per poi restare allineati agli altri Paesi europei”. In arrivo le prime dosi per vaccinare medici, operatori sanitari e socio-sanitari, degenze delle RSA e delle strutture per disabili. Poi si proseguirà per fasce d'attenzione e la campagna, si prevede, entrerà nel vivo tra marzo e aprile: “Quando ci saranno i richiami e l'arrivo più massiccio delle dosi – specifica Ciavatta - verranno vaccinate anche 500 persone al giorno”.

Per gli aspetti tecnici e logistici, il lavoro procede già da oggi in stretto coordinamento fra il Commissario Straordinario Domenico Arcuri e la struttura tecnica dell'Iss, il Dirigente del Centro Farmaceutico, il Direttore amministrativo e la Protezione Civile di San Marino. Pronto il piano vaccinale elaborato dalla Commissione Vaccini, di cui Ciavatta si dice “orgoglioso, perché richiede ingenti sforzi organizzativi e perché redatto in tempi brevi”. Piano, che verrà condiviso anche domani in Commissione Consiliare, dettagliato e complesso: dallo stoccaggio, alla vigilanza farmaceutica, le modalità e il luogo di somministrazione, così come la certificazione di avvenuta vaccinazione e il consenso informato. In parallelo, la campagna di comunicazione, che in qualche modo parte già, nel messaggio che lo stesso Direttore Sanitario, Sergio Rabini lancia quando dice: “Vaccinarsi tutti, per stare meglio tutti”.



