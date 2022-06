UNIRSM Intitolata l'aula magna nella sede ex tribunale a Lanfranco Ferroni Presenti al taglio del nastro il rettore dell'ateneo sammarinese Corrado Petrocelli, il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi e il direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese Paolo Pascucci

Ex prorettore dell'ateneo e direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese Lanfranco Ferroni è stata una figura importantissima per l'Università di San Marino. Scomparso nel 2018 è stata oggi a lui intitolata l'aula magna nella sede ex tribunale dell'Università di San Marino. Presenti al taglio del nastro il Rettore dell'Ateneo sammarinese Corrado Petrocelli, il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi e l'attuale direttore dell'Istituto Giuridico Paolo Pascucci.

“È la prima di una serie di iniziative in sua memoria che abbiamo in cantiere - ha affermato Corrado Petrocelli - Ferroni si è distinto per il lavoro, l’impegno e l’umanità espressi rappresentando un punto di riferimento costante per tutti noi”. “Se c’è un valore che ho condiviso con Ferroni – ha aggiunto Paolo Pascucci - è stato quello di dare massima attenzione ai nostri studenti”.

