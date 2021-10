SANITÀ Inusuale lettera aperta del Segretario Ciavatta al Comitato Esecutivo Iss Cosa succede nella sanità sammarinese

Documenti riservati che finiscono in mano alla stampa e che portano il Segretario di Stato alla Sanità a scrivere una lettera aperta al Comitato Esecutivo dell'Iss. Una procedura non proprio usuale, per un esponente di Governo; come non è usuale, per Ciavatta, che una relazione inviata al CE da parte del Direttore Generale Alessandra Bruschi, e inoltrata ai soli membri del Congresso di Stato sia resa nota, Il riferimento è all'articolo pubblicato ieri dall'Informazione, dove si legge anche della mancata approvazione di una delibera in Congresso di Stato per la nomina del facente funzione del Comitato stesso, "fatto che possono conoscere solamente i Congressisti", ribadisce il responsabile alla Sanità, "e di una e-mail inviata dalla sua Segreteria al Comitato Esecutivo i cui membri, da contratto, hanno il dovere della riservatezza".

Il Segretario Ciavatta non si stupisce della fuga di notizie, ma respinge le accuse sulla mancata nomina di un Direttore Generale facente funzioni: "Solo oggi, (ieri per chi legge) con estremo tempismo, i membri del CE hanno richiesto per e-mail la nomina di un facente funzione", spiegando che, come sempre fatto, porterà la nomina in Congresso nella prima data utile. Getta acqua sul fuoco anche sulle sostituzioni urgenti, "sono certo potremo a breve porre rimedio, con sostituzioni corrette e regolari". Non entra nel merito di possibili frizioni, citate dall'articolo, tra Dg Bruschi e CE, ma intende fare luce sulle ragioni che hanno condotto alle dimissioni 'un ottimo professionista'.

Poi si toglie l'ultimo sassolino dalla scarpa: nessuna interferenza politica nella sanità "la condivisione delle bozze di delibera del CE in via preliminare - scrive - è una prassi da tempo utilizzata, e raccomandatami in occasione di una recente convocazione della Commissione Sanità da un ex Segretario di Stato".

