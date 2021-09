Invariati i contagi da Covid a San Marino. In Italia ricoveri in calo

Non cambia la situazione in territorio sammarinese, con 24 positivi attivi. Stabili anche i ricoveri, con tre pazienti in ospedale, di cui due in terapia intensiva. 47.100 le somministrazioni effettuate, di cui 22.663 persone con prima dose e 24.437 con seconda dose o dose unica. Da inizio pandemia sono stati rilevati 5438 casi totali e 5322 guarigioni. Oggi in Italia si sono registrati 3.212 contagi su 295.452 tamponi processati. I decessi sono 63. Calano ancora le ospedalizzazioni sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Il tasso di positività è all'1,1%. Stabili i ricoveri in Emilia-Romagna, mentre in regione si contano altri sei morti e 258 nuovi casi di contagio su oltre 29mila tamponi eseguiti. Al termine del Cdm, Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che la terza dose, dopo le categorie già indicate (ultraottantenni, personale Rsa, operatori sanitari), sarà allargata anche ad altri ambiti, seguendo sempre le indicazioni della comunità scientifica. Nessuna novità invece sulla capienza di teatri e cinema: la decisione è rimandata.