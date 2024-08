STRADA LAMATTICE Invasione di 'cimici' a Falciano: per scacciarle utilizzato repellente vegetale Disagi ai residenti. Il nido sarebbe stato individuato in un appezzamento

Da un paio di giorni a Falciano in Strada Lamaticce alcuni residenti hanno segnalato una invasione di insetti. Non sono pericolosi per l'uomo e sembrano simili a cimici, ma hanno creato, e creano, disagi, a chi abita nella zona. Sono stati effettuati interventi da parte delle autorità preposte per risolvere la situazione. L'aratura di un appezzamento di terreno, dove sarebbe stato individuato il nido, ha ridotto ma non azzerato le criticità. Oggi è stato inoltre utilizzato del repellente vegetale sulle strade nella speranza di far tornare rapidamente la situazione alla normalità.

