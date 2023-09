SANITÀ Invecchiamento di successo: la grande sfida del convegno internazionale di geriatria e gerontologia

Invecchiamento di successo: mito o realtà? È la grande domanda che si pone il secondo convegno internazionale di geriatria e gerontologia. L'invecchiamento della popolazione è un tema di interesse mondiale, la grande sfida del nostro tempo. “Temo che nel 2023 non arriveremo ai 200 nati”, afferma il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi, che guarda al convegno come opportunità, attento alle linee di indirizzo che emergeranno, “e che la politica potrà fare proprie per metterle al servizio della cittadinanza”.

“Il XXI secolo passerà alla storia come il secolo dell’Invecchiamento”, rimarca Carlo Renzini, Presidente dell'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria. Si prevede che il numero degli ultra 80enni quadruplicherà nel 2050. “L'aumento della longevità è una conquista della medicina – afferma - ma c'è un rovescio della medaglia: può minacciare il futuro senza adeguati interventi di politica sanitaria”. Prende la parola il Direttore Generale dell'ISS Francesco Bevere: “La vostra presenza sugella quanto San Marino abbia interesse a continuare a primeggiare. I passi avanti – continua - documentano quanto sia necessario il vostro contributo dal punto di vista scientifico, clinico, diagnostico”. L'associazione sammarinese, nata per promuovere conoscenza, informazione e formazione sulla salute degli anziani, ha dato vita al master in medicina Geriatrica intitolato a Giancarlo Ghironzi, che ha già diplomato oltre 100 medici. Ma qual è il segreto di un invecchiamento di successo? Ecco che si torna alla domanda iniziale. A parte la buona genetica, su cui c'è poco da fare, si può intervenire sullo stile di vita. Che si muove su tre pilastri, spiega Giovanni Zuliani: dieta mediterranea, attività fisica e mantenere le funzioni cognitive attive, quindi essere impegnati dal punto di vista mentale. Non importa come, l'importante è avere una mente attiva fino agli ultimi anni di vita”.

