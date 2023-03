Invecchiamento e patologie: sul Titano due giorni di approfondimento con esperti e studiosi

Nel servizio le interviste a Giovanni Zuliani (direttore Master Medicina Geriatrica) e Carlo Renzini (presidente Associazione sammarinese Gerontologia e Geriatria)

I problemi legati all'invecchiamento della popolazione non colpiscono solo la persona interessata, perché anche i familiari soffrono per la perdita progressiva di vitalità, memoria e, più in generale, della salute del proprio caro. Ad oggi le demenze – tra Alzheimer, demenza vascolare e quella fronto temporale – hanno un impatto notevole sui sistemi sanitari. Da tempo a San Marino è attivo il master in Medicina geriatrica nato dalla collaborazione tra UniRSM, Università di Ferrara e Associazione sammarinese di Gerontologia e Geriatria.

Sul Titano due giorni di formazione che rientrano nel più ampio programma del corso, con studiosi di primaria importanza per il settore. Oltre ai farmaci, che al momento per le demenze hanno un valore terapeutico limitato, sono necessari altri approcci, anche non farmacologici. Si stima che in Europa l'Alzheimer rappresenti oltre la metà delle demenze. In Italia sono 900mila i soggetti colpiti. In questo scenario, San Marino può rappresentare un “laboratorio” per approfondire e studiare queste malattie.

