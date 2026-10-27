OMS Invecchiamento in salute: San Marino alla 76a sessione del Comitato Regionale Oms per l’Europa “La nostra dimensione rappresenta la più grande opportunità”, sottolinea Ugolini, ricordando come, con circa 34mila abitanti e un sistema sanitario fortemente integrato, San Marino possa sperimentare nuovi modelli sull’intera popolazione.

La prevenzione passa anche dalla tecnologia e da una sanità capace di accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita. È il messaggio portato da San Marino a Copenaghen, in Danimarca, dove il Segretario alla Sanità, Massimo Andrea Ugolini, prende parte alla 76esima sessione del Comitato regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, in programma fino al 29 ottobre.

Al centro dell’intervento sammarinese, l’invecchiamento in salute e il progetto di trasformazione della cartella sanitaria elettronica in uno strumento integrato, in grado di raccogliere informazioni dalla nascita e individuare precocemente i fattori di rischio. L’obiettivo è superare un modello che interviene soprattutto quando la malattia si manifesta, puntando invece su prevenzione e cure sempre più personalizzate, anche grazie all’intelligenza artificiale, nel rispetto dei principi etici e della protezione dei dati.

“La nostra dimensione rappresenta la più grande opportunità”, sottolinea Ugolini, ricordando come, con circa 34mila abitanti e un sistema sanitario fortemente integrato, San Marino possa sperimentare nuovi modelli sull’intera popolazione. Un’esperienza da condividere con gli altri Stati membri e con la rete dei Piccoli Stati. Il confronto internazionale sarà inoltre un riferimento per lo sviluppo del Piano nazionale sull’invecchiamento in salute, con l’obiettivo di rafforzare un sistema sanitario sempre più orientato al benessere della persona, dalla nascita alla terza età.



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