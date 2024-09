SANITÀ Invecchiare domani: prevenzione ed intelligenza artificiale al centro del 3° Convegno di Gerontologia e Geriatria Esperti internazionali riuniti sul Titano dall'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria per discutere delle grandi sfide per la sanità

Terzo convegno che guarda quest'anno all'invecchiamento del domani come la grande sfida per la Sanità. Riunita sul Titano dall'ASGG (Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, presieduta da Carlo Renzini la consueta, nutrita, comunità scientifica di alto spessore. In apertura i saluti istituzionali dei Segretari di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e all'Università Teodoro Lonfernini come segno tangibile del sostegno del Governo alle finalità, seguiti dall'intervento di Nicolò Scuderi, Direttore del Centro Biomedico dell'Ateneo sammarinese, a conferma della forte valenza accademica.

Il focus è sulla prevenzione e l'uso di tecnologie innovative, inclusa l'intelligenza artificiale, la cui applicazione nella realtà clinica è in grado di aumentare le possibilità di aiuto e di cura dell'anziano.

Un contributo dal punto di vista immuno-metabolico da Claudio Franceschi, teorico dell'inflammaging, termine, da lui coniato nel 2000, che indica lo sviluppo durante l'invecchiamento di un'infiammazione cronica di basso grado, non legata ad infezioni, ma causa della genesi di malattie legate all'età.

Analisi anche sull'ageismo: quando cioè l'età viene utilizzata per categorizzare soggetti in modi che possono causare sofferenza e disagio. Esercizio quanto più da bandire negli ospedali, e in generale nella società. Al centro anche il ruolo fondamentale della formazione in Geriatria - sulla quale terrà una lettura magistrale Miguel Angel Acanfora, Vice Presidente della International Association of Gerontology and Geriatrics - che è un bisogno sociale e non solo sanitario, da trattare con approccio gerontologico. I

Formazione d'eccellenza, fine ultimo del Master in Medicina geriatrica “Giancarlo Ghironzi”, in partnership tra Università di San Marino e Università di Ferrara, giunto alla 13esima edizione: "prettamente clinico, - afferma il Direttore Giovanni Zuliani - si deve anche a questo il suo successo. 13° edizione, quest'anno raggiungeremo la soglia dei 200 diplomati".

Nel video le interviste a Carlo Renzini, Presidente Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria; Claudio Franceschi, immunologo; Miguel Angel Acanfora, Vice Presidente IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics; e Giovanni Zuliani, Direttore Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”.

