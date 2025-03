Inverno demografico: tasso di fecondità ai minimi storici in Italia Problema ormai di carattere strutturale – la denatalità – nei Paesi avanzati. Sconfortante la situazione in Italia, stando agli ultimi dati pubblicati dall'Istat

Male oscuro dell'Occidente, la denatalità; la cui onda lunga rischia di pregiudicare non solo la tenuta del welfare, ma anche l'idea stessa di futuro. Sul Titano il trend è ormai da tempo ben oltre la soglia di allarme. Con 205 nati nel 2022, 191 l'anno successivo e solo 149 nel 2024; contando peraltro 5 bimbi partoriti a San Marino ma residenti all'estero. Agli ultimissimi posti della classifica globale, di conseguenza, il tasso di fecondità: 0,8 e poco più; quando invece il teorico tasso di sostituzione – per mantenere una popolazione stabile – sarebbe di 2,1. Inverno demografico non rende l'idea; è piuttosto una glaciazione.

Drammatica anche la situazione in Italia, dove lo scorso anno il numero medio di figli per donna è stato 1,18. 1,19 il precedente picco negativo, e si era nel 1995; ma nel frattempo sarebbe calato drasticamente il numero complessivo di donne in età fertile. 370.000 i nati: -2,6% rispetto al 2023. Con un saldo naturale fortemente negativo, nonostante il calo dei decessi: tornati sostanzialmente a livelli pre-pandemici. Fotografia di una società sempre più anziana, quella scattata dall'Istat. Così come perennemente in crescita è l'età mediana del parto: 32,6 anni; con tutte le conseguenze del caso, in termini biologici e temporali, riguardo la realizzazione di eventuali progetti familiari.

Dall'analisi Regione per Regione si conferma come i numeri meno sconfortanti siano quelli del Trentino-Alto Adige, con un numero medio di figli per donna pari a 1,39; comunque in diminuzione rispetto al 2023. Seguono Sicilia e Campania, dove le madri sono in linea di massima più giovani rispetto al dato nazionale. La Sardegna si conferma invece la Regione con la fecondità più bassa, essendo ancorata allo 0,91. Numero superiore, comunque, a quello registrato a San Marino.

