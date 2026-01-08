TV LIVE ·
Investitore bulgaro e BSM su EUalive, la banca: "Notizie false, adiremo vie legali"

8 gen 2026
Vicenda Banca di San Marino e investitore bulgaro: lo stesso Istituto interviene in merito all'intervista all'ex Ministro irlandese per gli Affari Europei, Dick Roche, diffusa sul sito EUalive, per prenderne le distanze.

"Si mette addirittura in dubbio il percorso di associazione di San Marino con l’Unione Europea" - scrive BSM, parlando di "informazioni false e smentite dalla banca formalmente". Si afferma - prosegue - che sarebbero svanite le somme depositate sul conto sammarinese, attraverso il sistema opaco di San Marino: "la collocazione delle somme depositate dal potenziale investitore, della quale lo stesso è perfettamente a conoscenza, è atto pienamente legale, determinato da norme di legge e da disposizioni dell’Autorità Giudiziaria" - dice ancora BSM, che annuncia le vie legali.




