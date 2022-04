DAL PASSATO AL PRESENTE “Invincibile Russia”, la presentazione del libro di Santangelo per un'incursione sull'attualità

Impossibile non partire dall'attualità anche se il libro di Andrea Santangelo, squisitamente storico - e scritto ben prima del 24 febbraio, giorno dell'attacco russo in Ucraina -, ripercorre le invasioni subite dalla Russia fino al 1944. “Invincibile Russia”, un titolo che, da un mese a questa parte, ha fatto storcere il naso ai meno attenti.

"Mi sono state rifiutate un paio di interviste radiofoniche e almeno tre-quattro presentazioni, tutte con la stessa scusa", ha affermato Santangelo. "Quello che succede oggi affonda le radici in quello che racconto nel libro - prosegue l'autore, storico militare -, comunque non è un volume che parla minimamente dell'attualità eppure tutti hanno detto che con un titolo del genere avrebbe potuto portare polemiche e dunque era meglio non fare la presentazione".

Di fondo l'ineffabilità della Russia, la cui identità è divisa dall'appartenenza alla cultura europea e la vicinanza, non solo fisica, all'area asiatica. Il volume si concentra su tre disastri bellici: Carlo XII, Napoleone e Hitler sottovalutarono la resistenza russa e si dovettero scontrare con la “rasputitsa”, il terrificante fango che nasceva a marzo dal disgelo e fino ad aprile inoltrato tutto bloccava e inghiottiva.

Con il professore Michele Chiaruzzi e il consigliere Giovanni Zonzini di Rete un focus sul ruolo dell'informazione, e della sua mistificazione, nella guerra in Ucraina. Da Gerardo Giovagnoli del Psd, partito che ha organizzato l'evento, l'analisi sulle sanzioni europee e la scelta di San Marino di derogare alla neutralità che – ha affermato – deve essere riconosciuta e non solo una parola vuota.

