‘Io Andiamo – Fariincammino’: un percorso di legalità e cittadinanza attiva tra Rimini e San Marino Testimonianze dirette con le scuole, incontri aperti e sinergia tra associazioni italiane e sammarinesi per educare le nuove generazioni al coraggio civile. La storia di Giuseppe Monforte al centro della prima tappa.

Un progetto pluriennale di cittadinanza attiva chiamato “Io andiamo – Fariincammino”. Lo ha creato l'Associazione Kairos Aps di Poggio Torriana, insieme all'Associazione Nazionale Aviazione Esercito sezione di Rimini, e in collaborazione con l'Ipsia Alberti.

Dall'edizione 2025 si è unito al gruppo dei promotori anche l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione estera di San Marino e IPA San Marino. Primo passaggio l'incontro con gli studenti dell'istituto riminese nella sala conferenza del Villaggio Azzurro. “Dialogo sulla legalità: esperienze di vita” il titolo, con relatore Giuseppe Monforte, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, che ha ricevuto minacce di morte e ha dovuto accettare una vita in incognito e sotto protezione. Monforte ha intrapreso un'attività divulgativa, proprio per raccontare la sua vicenda agli studenti delle scuole, inizialmente lo ha fatto in incognito, oggi a volto scoperto.

Questa sera si replica sul Titano con l'incontro aperto al pubblico alle 21.00 al The Regent Hotel. Un'ulteriore occasione per ascoltare la testimonianza di Monforte, alla presenza di Ada Di Campi, prima poliziotta ferita in Italia dalla banda della Uno Bianca e medaglia d'oro vittime del terrorismo nonché Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Sostengono il progetto anche le Segreterie di Stato Esteri e Interni, l'Ambasciata d'Italia, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini e il Comites San Marino. Domani il terzo e ultimo incontro con le classi della Scuola Secondaria Superiore sammarinese.

