SANITÀ "Io lavoro, tu resta a casa!": le foto dalla Terapia Intensiva dell'Ospedale di San Marino

Nella pagina facebook dell'Istituto Sicurezza Sociale i sanitari del reparto Terapia Intensiva dell'Ospedale di San Marino hanno condiviso alcune loro foto realizzate in un periodo di lavoro alquanto intenso per via dell'emergenza coronavirus. "Io lavoro, tu resta a casa", è l'invito che i sanitari rivolgono alla popolazione. Nei commenti tantissime le manifestazioni d'affetto e i ringraziamenti per il lavoro svolto da parte dei sammarinesi.

Foto Gallery Foto dell'Istituto di Sicurezza Sociale

