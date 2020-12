COMMENTO Ipotesi stretta sul Natale, Ciavatta: “Da un lato monitoriamo i numeri, dall'altro è necessario confrontarsi con le misure italiane”

È il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta a fornire un primo commento, alla notizia dell'ipotesi di introdurre nuove misure restrittive nelle giornate delle feste natalizie, inquadrando il problema sotto un duplice punto di vista: “Come Segreteria alla Sanità – dichiara Ciavatta - dobbiamo interessarci dell'andamento del contagio. In parallelo, ci sono i rapporti con l'Italia, rapporti molto proficui, per cui abbiamo la necessità di confrontare le nostre misure con quelle adottate nel circondario, e sempre alla luce dei numeri. L'attenzione deve restare alta e, come abbiamo già detto, - prosegue - tutte gli interventi, tutti i decreti sono decreti che possono essere modificati proprio sulla base di questo andamento”.

Nel video la dichiarazione del Segretario Roberto Ciavatta

