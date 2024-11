Irene Grandi: al Nuovo di Dogana prima tappa del "Fiera di Me Tour"

Buona la prima per Irene Grandi con il suoi tour nei teatri partito da San Marino. Uno spettacolo inedito per celebrare i 30 anni di carriera dell'artista attraverso i suoi successi più amati come Bruci la città, Prima di partire per un lungo viaggio, Se mi vuoi, e le collaborazioni con i grandi della musica: da Pino Daniele a Vasco Rossi.

L'evento si inserisce nel contesto più ampio del progetto SOTA, State of the art Found-Action, iniziativa sostenuta dal governo sammarinese. L'obiettivo è fare del Titano un polo d'attrazione per artisti nazionali e internazionali offrendo loro non solo un palcoscenico per esibirsi, ma anche un ambiente per vivere e creare.