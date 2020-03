Iscrizione alla scuola dell'Infanzia: possibile iscriversi anche via mail

La Direzione della Scuola dell’Infanzia della Repubblica di San Marino, comunica che, vista la complessità dell’attuale situazione, sarà possibile effettuare l’iscrizione per il prossimo anno scolastico 2020-2021, anche inviando, all’indirizzo e-mail direttore.infanzia@pa.sm, i moduli debitamente compilati (modulo iscrizione, modulo per l’eventuale addebito in conto corrente della quota refezione, e, se previsto, copia del permesso di soggiorno del minore o dichiarazione del preposto Ufficio della Gendarmeria). I moduli sono scaricabili dal sito www.infanzia.educazione.sm.

Sarà, ovviamente, possibile presentare le domande presso gli uffici della Direzione secondo le modalità in precedenza comunicate.

Per tutte le informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0549/885704; 0549/885703; 0549/885712