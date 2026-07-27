TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:12 San Marino Open, si alza il sipario: subito sfide da brividi, il Challenger entra nel vivo 12:43 Sciopero alla "Colombini": adesione all'80%, secondo i sindacati 12:29 La Supercoppa tra Tre Fiori e La Fiorita si giocherà il 25 agosto 11:17 Rimini, lite sul lungomare finisce con l’aggressione agli agenti 09:57 Sciopero in corso alla Colombini di Rovereta per il rinnovo del contratto interno 08:36 Nuova rimonta dell’anticiclone africano sull’Italia, temperature verso i 40 gradi 07:52 Lavori usuranti, la CDLS incalza il Governo: "Legge ferma da tre anni, San Marino colmi il ritardo" 07:22 Fiera di Rab: seconda serata annullata per pioggia 07:20 Unesco: i teatri condominiali del centro Italia diventano Patrimonio mondiale
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Isola di Arbe, oltre la Fiera: religione, cultura e turismo

Tra la festa di San Cristoforo e l’omaggio al Santo Marino, la delegazione sammarinese rinnova il legame con Arbe.

di Maria Letizia Camparsi
27 lug 2026

Ci sono due santi importanti sull’isola: Cristoforo, patrono degli arbesani, e Marino, fondatore della nostra Repubblica. Ma non c’è da preoccuparsi per eventuali rivalità, i due convivono serenamente e in amicizia ad Arbe, come croati e sammarinesi. 

Il patrono della città viene festeggiato proprio nei giorni della Rabska Fjera, a cui è strettamente legato, e questa terza giornata conclusiva viene inaugurata con la messa in suo nome e una processione religiosa tra le strade dell’isola. Vi partecipa anche una delegazione del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino.

Un loro pensiero quando si trovano qui viene sempre dedicato anche al Santo Marino, con la consueta visita a Lopar, frazione in cui è nato il nostro fondatore. Occasione anche per un pomeriggio di spensieratezza in riva al mare. 

E non è l’unica spiaggia degna di nota in zona, anzi. Il mare limpido e cristallino è uno dei punti di forza del turismo locale. E i sammarinesi nel tempo libero ne approfittano volentieri. Nella speranza di una terza serata più fortunata della seconda - il meteo promette bene - c’è spazio anche per qualche tuffo sull’Isola dell’Amore, proprio di fronte ad Arbe, per riflettere la bellezza delle onde e del sole nell’entusiasmo delle rappresentazioni serali.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità