RAB Isola di Arbe, oltre la Fiera: religione, cultura e turismo Tra la festa di San Cristoforo e l’omaggio al Santo Marino, la delegazione sammarinese rinnova il legame con Arbe.

Ci sono due santi importanti sull’isola: Cristoforo, patrono degli arbesani, e Marino, fondatore della nostra Repubblica. Ma non c’è da preoccuparsi per eventuali rivalità, i due convivono serenamente e in amicizia ad Arbe, come croati e sammarinesi.

Il patrono della città viene festeggiato proprio nei giorni della Rabska Fjera, a cui è strettamente legato, e questa terza giornata conclusiva viene inaugurata con la messa in suo nome e una processione religiosa tra le strade dell’isola. Vi partecipa anche una delegazione del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino.

Un loro pensiero quando si trovano qui viene sempre dedicato anche al Santo Marino, con la consueta visita a Lopar, frazione in cui è nato il nostro fondatore. Occasione anche per un pomeriggio di spensieratezza in riva al mare.

E non è l’unica spiaggia degna di nota in zona, anzi. Il mare limpido e cristallino è uno dei punti di forza del turismo locale. E i sammarinesi nel tempo libero ne approfittano volentieri. Nella speranza di una terza serata più fortunata della seconda - il meteo promette bene - c’è spazio anche per qualche tuffo sull’Isola dell’Amore, proprio di fronte ad Arbe, per riflettere la bellezza delle onde e del sole nell’entusiasmo delle rappresentazioni serali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: