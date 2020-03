PSICOLOGIA Isolamento, solitudine e gratitudine: Ercolani racconta ad RTV la sua esperienza

“Quando si è in isolamento si ha bisogno di sapere di non essere soli. Lo psicologo e psicoterapeuta sammarinese Roberto Ercolani, racconta la sua esperienza con il Covid 19 ed i giorni del ricovero 9 giorni in ospedale, di cui 3 con il supporto dell'ossigeno, prima di iniziare la terapia domiciliare. Ora è a casa, ma il recupero è lento.

Psicologo noto a San Marino, Roberto Ercolani ripercorre la sua esperienza personale con la speranza che la sua professionalità possa essere utile in futuro a chi, pur protetto dai dispositivi di protezione individuale, ha saputo trasmettere umanità.

Nel video, in collegamento skype, Roberto Ercolani



