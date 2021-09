Ispezione dei tecnici AIFA in Valpharma: "Team preparato e investimenti importanti"

Cinque giorni di ispezioni, dal 20 al 24 settembre, da parte di tecnici Aifa presso la storica sede sammarinese di Valpharma. "Un team giovane e preparato, investimenti importanti in progetti ambiziosi, collaborazione e trasparenza": sono i punti chiave per cui è arrivato il plauso di AIFA. Il team ispettivo ha confermato che l’azienda ha un buon sistema di qualità, distinguendosi inoltre per innovazione tecnologica: i due ispettori hanno condiviso le proprie valutazioni con i membri dell’Authority sanitaria sammarinese Andrea Gualtieri e Alessandra Mellini. “È un risultato di cui siamo felici e orgogliosi – commenta Alessia Valducci”. L’Agenzia Italiana del Farmaco svolge periodicamente delle ispezioni programmate presso le aziende che producono farmaci, monitorando il ciclo produttivo dei farmaci e rilasciando, al termine, il certificato GMP.