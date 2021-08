Israele, almeno dieci razzi sparati dal sud del Libano Hezbollah rivendica il nuovo attacco missilistico

Israele, almeno dieci razzi sparati dal sud del Libano.

Gli Hezbollah libanesi filo-iraniani hanno rivendicato il lancio di 10 razzi oggi dal Libano verso le Fattorie di Shebaa, contese tra Siria, Libano e Israele, nel settore orientale della Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele. Secondo la radio militare israeliana le batterie di difesa Iron Dome hanno intercettato la maggior parte dei razzi e alcuni sono invece caduti in aree aperte. Non si ha finora notizia di vittime, ha precisato la emittente. Due giorni fa tre razzi erano stati lanciati dal Libano meridionale in direzione della vicina città israeliana di Kiryat Shmona.

