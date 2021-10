Israele: colloquio fra l'Ambasciatore Eydar ed il Segretario Lonfernini. Possibili collaborazioni

Dare sostanza – con progetti concreti – agli ottimi rapporti fra il Titano e lo Stato Ebraico. Questo il filo rosso dei colloqui fra Dror Eydar ed esponenti del Governo sammarinese. Questa mattina l'incontro fra il Segretario Lonfernini e l'Ambasciatore, accompagnato dal Vice Alon Simhayoff. Ribaditi i valori che accomunano i due Paesi, e la volontà di consolidare le relazioni in settori strategici: da quello idrico alle telecomunicazioni; dal settore agricolo a quello energetico. Rapporti bilaterali solidi, insomma; come testimonia l'invito, al Segretario Lonfernini, a recarsi in Israele, per incontrare il proprio omologo. Già in agenda una visita ufficiale del Segretario Beccari, programmata per la seconda metà di novembre.



Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e a Dror Eydar, Ambasciatore di Israele in Italia e a San Marino