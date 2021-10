Israele: colloquio fra l'Ambasciatore Eydar ed il Segretario Lonfernini. Possibili collaborazioni ad ampio spettro

Dare sostanza – con progetti concreti – alle ottime relazioni fra il Titano e lo Stato Ebraico. Questo il filo rosso dei colloqui fra Dror Eydar ed esponenti del Governo sammarinese. Questa mattina l'incontro fra l'Ambasciatore ed il Segretario di Stato Lonfernini. Sul tavolo i possibili benefici, per la Repubblica, derivanti dallo straordinario know-how, in più settori, di varie realtà israeliane: gestione delle acque, dei rifiuti; sanità, cybersecurity. A testimonianza della solidità dei rapporti fra i due Paesi, anche la futura visita in Israele del Segretario agli Esteri, programmata per la seconda metà di novembre.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e a Dror Eydar, Ambasciatore di Israele in Italia e a San Marino