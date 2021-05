Israele, la testimonianza del sammarinese Tommaso Biagini: "Sentire le sirene è uno shock, ma rimarrò qui" Non si ferma lo scontro tra israeliani e palestinesi. Nelle ultime ore lanci di razzi da Gaza verso Israele

A livello internazionale, nuovi appelli per arrivare a un cessate il fuoco tra Gaza e Israele. Incessanti gli attacchi: nelle ultime ore lancio di razzi verso tutto il sud dello Stato ebraico, non solo attorno alla Striscia. A Gerusalemme est israeliani sono stati travolti da un'auto guidata da un palestinese, secondo fonti di polizia. Intanto, a Gaza City, le squadre di soccorso sono impegnate ad estrarre i corpi delle vittime di un recente bombardamento. Secondo Hamas, almeno 33 morti, fra cui 12 donne e 8 bambini, e 50 feriti. Colpito il palazzo sede dell'Associated Press e di Al Jazeera.

“L'Onu sta coinvolgendo tutte le parti verso un cessate il fuoco immediato”, ha dichiarato il segretario generale Guterres. Dal Papa l'appello alla calma e l'invito a percorrere un percorso di pace. Martedì vertice straordinario dei ministri degli esteri dell'Ue. In Israele, a Rehovot, a una ventina di chilometri da Tel Aviv, si trova Tommaso Biagini, ricercatore sammarinese di 24 anni, originario di Montegiardino. Biagini sta per iniziare un dottorato in neuroscienze al Weizmann Institute.

Nel servizio, la testimonianza del ricercatore Tommaso Biagini

