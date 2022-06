CORONAVIRUS ISS, a San Marino i positivi superano quota 400 In Italia la Fondazione Gimbe avverte: "Negli ultimi sette giorni almeno 55mila casi al giorno, peraltro sottostimati"

Continuano ad aumentare i casi di contagio a San Marino, In Italia la Fondazione Gimbe mette in allerta: quasi 55mila casi al giorno nell'ultima settimana. Salgono sopra 400 i positivi attivi a San Marino (412), la maggior parte dei quali è a casa, mentre i ricoverati sono 3, quindi uno in meno da ieri. 55 i nuovi positivi, 25 le guarigioni. I casi totali hanno superato le 18mila unità da inizio pandemia (18.016). Anche in Italia il monitoraggio della Fondazione Gimbe sottolinea che dal 22 al 28 giugno si sono avuti quasi 55mila casi al giorno, coi numeri degli attualmente positivi “largamente sottostimati, poiché – spiega la Fondazione – c'è un massiccio utilizzo di tamponi fai-da-te”.

Negli ultimi sette giorni i ricoveri ordinari sono aumentati del 25,7% e le intensive del 15%. Crescono del 16,3% anche i decessi. Incremento odierno ancora consistente, di oltre 83mila (83.274), e tasso di positività al 28% visto il minor numero di tamponi processati. 59 le vittime. In Emilia Romagna 6.384 i nuovi casi, con una percentuale di positività molto alta, al 31,6%. E in base alla trattativa tra governo e sindacati sul mantenimento delle mascherine sui luoghi di lavoro, c'è l'intenzione di mantenere l'obbligo, così come di ripristinare il controllo della temperatura all'ingresso. Previsto un incentivo anche per lo smart working.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: