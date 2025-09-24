ISS: accessi stabili al Pronto Soccorso, ma aumentano urgenze e codici rossi

“Il Pronto Soccorso è la vetrina dell'ospedale”. I mesi di giugno, luglio e agosto sono stati impegnativi per medici e operatori sanitari sammarinesi. In media, si sono occupati di 55 pazienti al giorno, cittadini del Titano e turisti.

"L'estate - spiega Claudio Vagnini, Direttore generale ISS - diventa un momento di grande impegno vista la massa di turisti, le persone che rientrano, e necessitano di urgenze particolari. Gli stessi turisti che sono in giro per la rocca ogni tanto hanno qualche problema che non è irrilevante".

Aumentati i casi in codice rosso e giallo: dai 765 del 2023, sono arrivati a 955. "Questo non vuol dire che sia peggiorata la salute dei cittadini di San Marino - chiarisce Alessandro Valentino, direttore UOC Pronto Soccorso -, ma che siamo stati più attenti noi a intercettare le reali urgenze che ci sono arrivate fin dal primo momento, quindi la giusta attribuzione del codice di gravità al triage. Credo anche che i cittadini sammarinesi preferiscano rivolgersi a noi anche nelle situazioni di maggiore gravità piuttosto che agli ospedali vicini della Romagna".

Stabili gli interventi del 118: hanno assistito più di 5 persone al giorno. Restano costanti anche i traumi: nel 2023 erano 1390, quest'anno 1407. Buone notizie per gli incidenti stradali che sono diminuiti, mentre la casa è ancora il luogo dove avvengono più infortuni.

Decisivo per le ambulanze arrivare in tempo: da novembre l'ospedale si doterà di un sistema di geolocalizzazione. "È capitato un po' di tempo fa un ragazzo che si era perso su un monte - racconta Valentino -, ha telefonato e gli abbiamo chiesto: “dove sei? Sono su un monte”. Per fortuna la chiamata è stata intercettata da una centrale operativa italiana che è riuscita a geolocalizzarla. Tra poco tempo avremmo anche noi la geolocalizzazione, sarà attiva fra un po' ma la stiamo già provando".







