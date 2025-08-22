SANITÀ ISS: adottate nuove disposizioni per la tutela del personale “La sicurezza del nostro personale è una priorità assoluta - dichiara il Direttore Generale Claudio Vagnini – ed è inaccettabile che chi si occupa della salute pubblica debba subire violenze o intimidazioni nell'esercizio delle proprie funzioni”.

Tutelare il personale sanitario e amministrativo dell'ospedale di stato da aggressioni fisiche o verbali di ogni tipo: è l'obiettivo della nuova “scheda di segnalazione – violenza e danno degli operatori” approvata dall'Istituto. Decisione che nasce dall'esigenza di mantenere aggiornati i protocolli dell'ospedale che forniscono agli operatori dell’ISS modalità strutturate di segnalazione degli episodi di violenza, in attesa della completa revisione della Procedura Aziendale in materia, già in vigore da alcuni anni.

La modulistica aggiornata, si inserisce nel quadro della programmazione strategica del nuovo Piano Sanitario e Socio-Sanitario (2024-2026) recentemente adottato dal Consiglio Grande e Generale e trova fondamento normativo nella Legge riguardante la responsabilità medica e del personale sanitario e nel Decreto Delegato che individua gli atti di violenza a danno degli operatori come "eventi sentinella" da segnalare all'Authority Sanitaria. La nuova scheda di segnalazione, spiega l'ISS, utilizzabile anche in caso di aggressioni verbali, oltreché fisiche conferma il costante impegno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nel garantire la sicurezza dei propri dipendenti e nel promuovere un ambiente di lavoro protetto e rispettoso della dignità professionale.

“La sicurezza del nostro personale è una priorità assoluta - dichiara il Direttore Generale Claudio Vagnini – ed è inaccettabile che chi si occupa della salute pubblica debba subire violenze o intimidazioni nell'esercizio delle proprie funzioni”. L'adozione della nuova scheda di segnalazione, evidenzia Vagnini, rappresenta un ulteriore, ma fondamentale passo, verso la costruzione di un ambiente di lavoro più sicuro e protetto: “Non ci limitiamo alla semplice denuncia – afferma - l’obiettivo è un sistema di tutela completo che preveda assistenza legale, supporto psicologico e la possibilità per l'ISS di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari a fianco dei propri dipendenti”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: