Iss: al via le iscrizioni per il corso per operatori socio-sanitari, c'è tempo fino al 12 novembre

Al via le iscrizioni per la nuova edizione, la numero 14, del corso di qualifica per operatori socio-sanitari. Sono 35 i posti disponibili. Sarà possibile iscriversi dal 3 al 12 novembre. Avranno priorità i cittadini e residenti sammarinesi, ma potranno partecipare anche le persone fuori confine. Tra i diversi requisiti richiesti: un'età tra i 18 e i 40 anni, il diploma di scuola dell'obbligo e l'aver fatto le vaccinazioni obbligatorie e quella anti-Covid. Dal 2019 non si teneva più questo corso di formazione che avrà un costo di 1.750 euro. Le domande vanno consegnate al Servizio territoriale domiciliare dell'Iss. Sul sito dell'Istituto il bando completo.