OSPEDALE DI STATO ISS: al via progetto formativo per il personale amministrativo della struttura Relatori dei diversi ambiti Salvatore Calabretta, presidente Nucleo di Valutazione ISS, Giovanna Baraldi e Nicola Rosato, componenti del Nucleo di Valutazione ISS e Franco Balestrieri, formatore esterno.

Un percorso di alta formazione, rivolto a oltre 140 persone del settore amministrativo ISS, per fornire nei prossimi due mesi elementi manageriali rivolti ad una corretta e ordinata gestione dei processi interni. Relatori dei diversi ambiti Salvatore Calabretta, presidente Nucleo di Valutazione ISS, Giovanna Baraldi e Nicola Rosato, componenti del Nucleo di Valutazione ISS e Franco Balestrieri, formatore esterno.

La formazione è obbligatoria per il personale ISS sanitario e socio-sanitario secondo la legge, ma è altrettanto importante per il personale amministrativo e rientra tra le attività previste e finanziate dal Piano Formativo Annuale (PAF) predisposto dalla U.O.S. Formazione, Comunicazione, URP, Qualità e Accreditamento dell’ISS.

"È molto importante continuare a formare il personale amministrativo ISS - evidenza Francesco Biordi, responsabile formazione ISS - perché è a supporto del personale sanitario e socio sanitario. È un corso molto articolato che si svilupperà, relativamente all'acquisizione di competenze, nei confronti degli utenti".

"Abbiamo ripreso un ambito importante sia per la crescita che per l'aggiornamento del personale amministrativo - aggiunge Marcello Forcellini, Direttore Amministrativo ISS - che deve sempre essere al passo con i tempi per dare il massimo supporto all'ambito sanitario/ospedaliero".

"La formazione - aggiunge Manuel Canti, direttore generale funzione pubblica - è certamente uno dei temi di principale attualità anche per la PA, siamo infatti impegnati nel garantire dei percorsi formativi sempre in linea con le nuove esigenze dell'amministrazione. Ultimamente in particolare ci stiamo concentrando su quelle che sono le tematiche di maggiore attualità".

Nel servizio le interviste a Francesco Biordi (Responsabile formazione ISS), Marcello Forcellini (Direttore amministrativo ISS) e Manuel Canti (Direttore generale funzione pubblica)

