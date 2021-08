NUOVI ORARI Iss: ambulatorio Montegiardino aperto il solo martedì

Iss: ambulatorio Montegiardino aperto il solo martedì.

Da martedì 31 agosto, l’ambulatorio di Montegiardino sarà aperto una volta a settimana, nella giornata di martedì. Per quanto riguarda gli altri ambulatori afferenti al Centro per la Salute di Murata, l'Iss ricorda che, per il mese di settembre, l’ambulatorio di Chiesanuova resterà aperto tutti i mercoledì, quello di Murata sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato e quello di Città resterà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Infine l’ambulatorio di Fiorentino, per il mese di settembre, effettuerà un giorno settimanale di chiusura secondo il seguente calendario: mercoledì 1°, martedì 7, martedì 14, martedì 21 e martedì 28 settembre.

