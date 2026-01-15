MEDICINA ISS, attivo l'ambulatorio per studio e monitoraggio dei tumori San Marino potenzia la prevenzione personalizzata contro i tumori eredo familiari con test genetici avanzati

Il 5-10% dei tumori ha origine genetica e San Marino potenzia la prevenzione personalizzata. Nasce così l'ambulatorio per lo studio e il monitoraggio dei tumori eredo familiari operativo sia per i pazienti sammarinesi, per i quali l'Iss garantisce la copertura dei test, sia per i cittadini italiani che potranno accedere a pagamento, ampliando così l'offerta specialistica del territorio.

"A San Marino abbiamo istituito l'ambulatorio di genetica oncologica che va ad analizzare tutte quelle famiglie, quegli individui che hanno una predisposizione personale o familiare allo sviluppo dei tumori - spiega Francesca Rovinelli oncologa ISS - Quindi si va a visita, poi stesura dell'albero genealogico, in base ai dati viene scelto se fare o meno il test genetico oppure se impostare un protocollo di screening intensivo per le patologie a cui la persona può essere predisposta".

"Grazie alla raccolta dati condotta nel corso degli anni è stato costruito un database dei pazienti sammarinesi che ha già prodotto risultati scientifici importanti con la pubblicazione di un poster al congresso nazionale di genetica oncologica - spiega Alessandro Bertolini, Direttore Attività Socio Sanitarie Iss - Con questo ambulatorio garantiamo percorsi chiari, appropriati e condivisi".

"C'è una parte della popolazione che magari nel suo ambito familiare più stretto ha patologie oncologiche o è andata incontro a malattie di questo genere che ha bisogno di essere valutata - continua Claudio Vagnini, DG ISS - Quindi noi mettiamo in condizione queste persone di poter fare dei test diagnostici che sono costosi, ma che la struttura prende in carico perché pensa che sia un valore aggiunto del nostro sistema assistenziale".

"Questa è una priorità di questa Segreteria e ci teniamo moltissimo. Rientra nel piano sanitario e sociosanitario che è stato approvato in Consiglio Grande Generale a luglio scorso e quindi è quasi un dovere che dobbiamo continuare a sostenere proprio per la comunità sammarinese, per la sanità sammarinese" conclude Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità.

Nel video le interviste a Francesca Rovinelli, oncologa ISS, Claudio Vagnini, DG ISS, Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: