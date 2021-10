COVID 19 ISS: autorizzata la dose aggiuntiva di vaccino antiCovid nelle persone fragili Al momento sarà somministrata solo a coloro che abbiano completato l’immunizzazione con il vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

ISS: autorizzata la dose aggiuntiva di vaccino antiCovid nelle persone fragili.

Alla luce delle evidenze scientifiche e delle autorizzazioni già rilasciate da FDA, EMA e anche AIFA, la Commissione vaccini dell’Istituto per la Sicurezza Sociale – come hanno già fatto le autorità di diversi Paesi, Italia compresa – nella seduta di ieri, martedì 19 ottobre, ha autorizzato la somministrazione della dose aggiuntiva di vaccini per le persone fragili.

La dose aggiuntiva, spiega l'ISS, è necessaria per garantire una migliore e più efficace produzione di anticorpi contro il covid ed è stata autorizzata al momento per le persone di età compresa o superiore agli 85 anni, per gli ospiti della RSA alla Fiorina, per i pazienti fragili indicati dai medici specialisti e per il personale sanitario.

Per il momento la terza dose sarà somministrata solo a coloro che abbiano completato l’immunizzazione con il vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Per tale vaccinazione aggiuntiva, sarà utilizzato sempre il vaccino a mRNA e dovranno essere trascorsi almeno 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino antiCovid. Le prenotazioni per ricevere la dose aggiuntiva saranno aperte dall’8 di novembre. Si potrà contattare il CUP al numero 0549 994889, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, oppure utilizzare il servizio di prenotazione on-line accessibile dal sito dell’ISS nella sezione “servizi on-line”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: