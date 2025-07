ISS, cardiologia: nuovo farmaco innovativo con buoni risultati

Si chiama Mavacamten, viene utilizzato per il trattamento di una malattia cardiologica rara chiamata cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. “Si tratta di una malattia rara, ma con un cluster abbastanza importante a San Marino – dice il Direttore della Cardiologia, Roberto Bini – in cui per una anomala ipertrofia del muscolo cardiaco si ha una ostruzione al deflusso del sangue dal cuore”. Fino ad ora le terapie tradizionali presentavano importanti limiti di efficacia e tollerabilità, causando in una parte dei pazienti sintomi invalidanti, per i quali l’unica alternativa era rappresentata da interventi cardiochirurgici o percutanei invasivi. Sperimentato da pochi anni, il nuovo farmaco migliora la prognosi e i sintomi correlati alla patologia.

“Questo farmaco è profondamente innovativo con un importante impatto sulla qualità di vita dei pazienti. Abbiamo iniziato a utilizzarlo da tre mesi su due pazienti con ottimi risultati, precedendo anche un utilizzo estensivo in Italia che in questo momento si confronta con problematiche autorizzative da parte dell'Agenzia del Farmaco. A San Marino, con la collaborazione della Farmacia internazionale abbiamo iniziato i trattamenti e i pazienti hanno a disposizione qeust'arma terapeutica, fino ad ora, con ottimi risultati”. Un passo avanti nella gestione della malattia – dice il Direttore del Dipartimento Ospedaliero, Gabriele Donati – un'opzione terapeutica innovativa e meno invasiva che apre nuove strade nel controllo dei sintomi, ma che potrebbe anche allungare l'aspettativa di vita dei pazienti”.

Nel video, l'intervista al Direttore della UOC di Cardiologia, Roberto Bini