Iss: cercasi 4 nuovi medici di famiglia con bando internazionale.

Via libera del Comitato Esecutivo dell'Iss all'istituzione di un nuovo bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 nuovi medici di famiglia. Il bando – ricorda l'Istituto - si aggiunge al potenziamento del Pronto Soccorso, che a breve vedrà l’ingresso di due nuovi medici. Ci sono inoltre altri due bandi di selezione in corso per il completamento dell’organico in Ortopedia e in Pediatria che contribuiranno a dar seguito alla complessiva riorganizzazione dell’ISS, già presentata, in parte, dal Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni.

"La riorganizzazione della Centrale Operativa Territoriale e la ristrutturazione dei Centri Sanitari già programmata, daranno un ulteriore impulso a questo rinnovamento" - aggiunge il Direttore Generale Iss. Nei prossimi mesi, inoltre, verranno implementati anche diversi servizi online, una trasformazione già in corso che si inserisce nell'avvio del “progetto di telemedicina, - sottolinea Francesco Bevere – e che rappresenta il risultato produttivo e concreto dei rapporti fra l’Ospedale di Stato e la medicina territoriale, a beneficio dei cittadini e del personale coinvolto”.

