ISS: "Certificazione anticorpale valida solo a San Marino, non genera Green Pass"

Da mercoledì 17 novembre saranno disponibili nuove tessere vaccinali antiCovid a San Marino, valide per chi ha completato il ciclo, con due dosi o dose unica, entro il 31 ottobre 2021. Il ritiro è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15, presso il CUP, al primo piano della palazzina ex Casa di Riposo e sopra gli ambulatori specialistici. Al CUP rimane la possibilità anche di richiedere l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, con il Green Pass all'interno.

L'ISS specifica inoltre che non è possibile generare un green pass con un certificato anticorpale, che in base al decreto 188/2021 è valido solo ed esclusivamente nel territorio sammarinese per attestare l'immunizzazione. È possibile richiederlo al costo di 20 euro prenotandosi telefonicamente dal lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12, presso il Laboratorio Analisi dell’ISS, oppure rivolgendosi alle strutture private autorizzate dall’Authority Sanitaria.