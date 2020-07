Iss: consegnati tre nuovi defibrillatori alle forze dell'ordine

In mattinata, nell'atrio di Palazzo Pubblico, la cerimonia di consegna da parte dell'ISS di tre nuovi defibrillatori semiautomatici alle Forze dell’Ordine, in sostituzione dei dispositivi finora in uso. Il cambio delle apparecchiature in dotazione era da tempo pianificato, ma slittato di qualche mese a causa dell'emergenza sanitaria. I DAE sono stati consegnati nelle mani dei rappresentanti di Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile dal Direttore Generale dell'Iss, Alessandra Bruschi.

Presenti il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, il Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone, il Capo della Protezione Civile Fabio Berardi e la Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, Marina Foscoli. Una iniziativa che rientra e dà forte slancio al progetto “Repubblica Cardioprotetta”.