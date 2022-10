ISS, covid: consegnati i nuovi vaccini

Nuovo balzo dei contagi da coronavirus a San Marino, 46 i casi rilevati nel week end a fronte di 31 guarigioni. Restano però stabili a quattro i ricoveri nel reparto covid ordinario, resta vuota la terapia intensiva. Nel periodo compreso tra il 10 e il 16 ottobre, 232 le positività rilevate su 1.231 tamponi effettuati con una percentuale di positivi pari al 18,85%. Nella stessa settimana anche 205 guarigioni e la media dei ricoverati è pari a 4.

Questa mattina consegnati al Centro Farmaceutico dell’ISS 2.880 dosi dei nuovi vaccini antiCovid di ultima generazione. Una prima fornitura che rientra nell’ambito dell’accordo con l’Italia siglato a Roma il 1° settembre scorso dal Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta e il Ministro per la Salute Roberto Speranza. Nello specifico si tratta del vaccino Pfizer realizzato specificatamente anche per la variante Omicron. Vaccini che possono essere utilizzati solo come dosi di richiamo per coloro che hanno già ricevuto l’immunizzazione primaria, indipendentemente dal vaccino utilizzato in precedenza.

Per prenotare la vaccinazione di richiamo si può utilizzare il servizio on-line sulla home page dell'ISS oppure contattare il CUP telefonando allo 0549 994889, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.+