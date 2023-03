Iss: da aprile ambulatorio pre intervento chirurgico per ridurre liste di attesa

Iss: da aprile ambulatorio pre intervento chirurgico per ridurre liste di attesa.

Un nuovo ambulatorio unico e centralizzato per gestire al meglio i controlli clinici e gli approfondimenti diagnostici che precedono i ricoveri per intervento chirurgico: è il nuovo progetto pilota che l'Istituto per la Sicurezza Sociale metterà in campo da aprile prossimo, con il triplice obiettivo di ottimizzare i tempi di accesso dell'utenza, adeguandosi alle best-practice internazionali, rendere più efficiente l'accesso alle sedute operatorie, riducendo le liste d'attesa e ottimizzando l'assistenza ai pazienti.

Ci sarà una struttura ambulatoriale unica e centralizzata per la gestione di tutte le fasi che precedono i ricoveri ad eccezione di quelli specifici in ambito ginecologico e ostetrico già dotati di un percorso dedicato. "Siamo sicuri diventerà ben presto una attività strutturata vera e propria dell'Ospedale di Stato - dichiara il Direttore di Dipartimento Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli – consentendo una riorganizzazione importante nella programmazione e gestione delle nostre attività chirurgiche ordinarie". Il Dg Francesco Bevere parla anche di progetti "per ampliare l'area chirurgica ad indirizzo oncologico, con sensibili miglioramenti anche del blocco operatorio, come anticipato recentemente nella relazione presentata in Commissione Parlamentare ".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: