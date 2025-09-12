SANITÀ ISS: da lunedì, nuove modalità di prenotazione per risonanze magnetiche e TAC Le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP).

Da lunedì 15 settembre cambiano le modalità di prenotazione per risonanze magnetiche e TAC all’Ospedale di Stato. L’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) comunica infatti che non sarà più necessario rivolgersi alla segreteria della Radiologia: le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP).

Come già avviene per altre prestazioni, la prenotazione richiede l’impegnativa del medico. Successivamente i cittadini potranno contattare il CUP telefonando al numero 0549 994889 oppure recandosi di persona agli sportelli situati al primo piano della palazzina ambulatori specialistici dell’Ospedale di Stato. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18.

Questa novità rientra in un progetto più ampio di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall’ISS, che nelle prossime settimane sarà ulteriormente esteso ad altri esami e prestazioni prenotabili tramite il CUP.



