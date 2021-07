CENTRI PER LA SALUTE Iss: dal 4 agosto riapre l'ambulatorio di Faetano

Riapre l'ambulatorio di Faetano: dal 4 agosto resterà aperto tutti i mercoledì dalle 8 alle 13. Lo comunica l'Iss in una nota. Medico e infermiera saranno contattabili rispettivamente ai numeri 0549 988875 e 0549 988876. In caso di sintomi compatibili con Covid 19 - raffreddore o febbre associati spesso a spossatezza o perdita dell’olfatto - si ricorda infine di non recarsi ai Centri per la Salute o al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero 0549 994144 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13) oppure la Guardia Medica al 331 6424748.

