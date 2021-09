ISS: Dg Bruschi lascia in eredità il progetto del nuovo ospedale ma se ne va con qualche rammarico

Sentiamo Alessandra Bruschi

Non è certo stato un mandato agevole, quello di Alessandra Bruschi, con il Paese impegnato a fronteggiare una pandemia che ha colpito duro in Repubblica. La risposta è stata incisiva, la campagna vaccinale rapida ed efficace; e soprattutto, in questi mesi, è stato impostato il futuro della Sanità sammarinese: processo forse accelerato dall'emergenza sanitaria, e dalla necessità di rispondere a sfide sempre più complesse. Il perno sarà il nuovo Ospedale; progetto che l'attuale Direttore ISS lascia in eredità al proprio successore. Bruschi ha dato disponibilità a ricoprire l'incarico fino a fine mese. Attesa, dunque, per la nomina del prossimo Direttore Generale. Il Segretario alla Sanità aveva recentemente confermato l'impegno ad individuarlo, cercandolo fra i professionisti dell'albo dei dirigenti sanitari italiani. Da Ciavatta, in Consiglio, anche un'accorata difesa dell'operato della Bruschi. Che dal canto suo non manca di esprimere un rammarico. “Sicuramente – afferma - mi sarebbe piaciuto sviluppare maggiormente il territorio; la pandemia e la campagna vaccinale ci hanno tenuto molto impegnati”.

Nel servizio l'intervista ad Alessandra Bruschi – DG ISS